Российские ученые разработали новое устройство связи с космонавтами

В России разработали спутниковый радиомаяк, с помощью которого можно связаться с космонавтами, определить точные координаты их посадки и передать спасателям. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник научно-производственного комплекса НИИ космического приборостроения Геннадий Синягин.

После активации радиомаяк определяет свои координаты и отображает их на дисплее. Это происходит за счет встроенного навигационного приемника, способного принимать сигналы систем ГЛОНАСС (Россия), GPS (США) и Galileo (Европа). Затем устройство отправляет сигнал SOS спасателям. Оно может дойти уже через 5–7 минут.

Разработка проекта устройства началась в конце 2016 года. Предварительные испытания опытного образца завершились в июле 2019-го. «В октябре 2020 года должны быть завершены межведомственные испытания»,— добавил господин Синягин. Новое устройство войдет в состав носимого аварийного запаса экипажа космического корабля «Федерация».

Корабль «Федерация» должен прийти на смену используемому более полувека «Союзу». Корабль предназначен для доставки людей и грузов как на околоземную орбиту, так и в дальний космос.