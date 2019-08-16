В руководстве двух челябинских министерств кадровые изменения

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра сельского хозяйства региона Валентину Писареву. Также он принял на должность первого заместителя главы минстроя Ивана Белавкина. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства региона.

Валентина Писарева будет освобождена от должности заместителя министра сельского хозяйства региона со 2 сентября. В постановлении сообщается, что она уволилась по собственному желанию. Госпожа Писарева работала замминистра сельского хозяйства области с 2010 года.

Кроме того, Алексей Текслер назначил Ивана Белавкина первым заместителем министра строительства и инфраструктуры области. После смены губернатора он исполнял обязанности заместителя главы регионального минстроя на условиях срочного служебного контракта.