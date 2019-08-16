На «Янтаре» в конце августа заложат траулер «Виктор Гаврилов»

На судостроительном заводе «Янтарь» 26 августа будет заложен большой морозильный траулер (БМРТ) проекта 5670WSD «Виктор Гаврилов».

Как сообщили в пресс-службе АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"», контракт на строительство морозильного траулера был подписан в прошлом году. Проект судна разработало петербургское ООО «Вяртсиля Восток». Длина БМРТ «Виктор Гаврилов» составит 121 м, водоизмещение — около 13 тыс. тонн. Судно будет оборудовано орудиями лова, морозильными камерами и цехами рыбопереработки.

Кроме того, в день закладки таулера, «Янтарь» передаст заказчику — Рыболовецкому колхозу им. Ленина (Петропавловск-Камчатский) траулер-сейнер проекта SK-3101R «Ленинец», заложенный в 2016 году. Второй траулер серии — «Командор» проходит швартовные испытания, а третий траулер — «Ударник» готовят к началу швартовых испытаний. Все суда серии планируют передать заказчику в 2019 году.