Восемь человек пострадало в ДТП на трассе Майкоп – Туапсе

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария с двумя легковыми автомобилями произошла сегодня, 16 августа, около 3:30 ночи. Как сообщили в ГУ МВД по краю, в районе хутора Зазулин Апшеронского района на трассе Майкоп – Туапсе столкнулись Kia Rio под управлением 41-летнего водителя и LadaVesta, за рулем которой сидел 52-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель иномарки на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с отечественной легковушкой.

В результате ДТП в Апшеронскую ЦРБ для проведения обследования было доставлено восемь человек, четверо из которых – дети.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Василий Хитрых