Kia готовит кроссовер на базе Rio

Компания Kia рассматривает возможность создания нового компактного кроссовера на базе модели Rio, сообщает Autocar.

По данным издания, ссылающегося на главу отдела планирования продукции Kia Europe Дэвида Лабросса, сейчас корейский автопроизводитель изучает рынок и если увидит потенциал в новой модели, то сделает Kia XRio.

Ожидается, что XRio станет самым компактным кроссовером в линейке бренда. Это позволит после смены поколений Kia Stonic сделать его чуть больше, чтобы развести два автомобиля на рынке.

Напомним, в июне был представлен новый кроссовер Kia XCeed, сделанный на базе хэтчбека Kia Ceed.