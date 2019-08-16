В Самаре перекроют проезд на трех участках

В Самаре ограничат движение в связи с ремонтом тепловых сетей в период с 16 до 19 августа. Об этом сообщает управление информации и аналитики администрации города.

Проезд будет перекрыт по улице Льва Толстого от улицы Никитинская до улицы Агибалова ( в сторону Железнодорожного вокзала), по Комсомольской площади от улицы Агибалова до улицы Спортивная, по улице Спортивная от Комсомольской площади до улицы Красноармейская.

В этот период прекратится движение троллейбусов № 6 (Губернский рынок – Грозненская) и № 16 (Губернский рынок – 6-й причал). Автобусы № 1, 4, 5Д, 11, 13, 22, 37, 50, 52, 53, 56, 67, 99, 205, 266, 295 и троллейбусы № 4, 12, 15, 17, 20 будут двигаться по временной схеме.

Ани Айвазян