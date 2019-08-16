Назначена глава минпрома Челябинской области

Исполнять обязанности министра промышленности, природных ресурсов и новых технологий на время организационных процедур по созданию ведомства будет Ирина Акбашева. Ранее она была первым заместителем министра экономического развития региона. Документ о кадровом решении опубликован на сайте областного правительства, в нем отмечается, что госпожа Акбашева будет исполнять обязанности министра до официального назначения нового главы регионального минпрома.

Ирина Акбашева окончила Челябинский политехнический институт по специальностям инженер-металлург и физик-химик. Она занимает должность первого заместителя министра экономического развития Челябинской области с 2014 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство промышленности, природных ресурсов и новых технологий начнет работать в Челябинской области с сентября. Согласно утвержденной структуре, в ведомстве будут работать 55 человек. Курирует воссоздание ведомства вице-губернатор Егор Ковальчук.