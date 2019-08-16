Минстрою предложили сделать бесплатными туалеты рядом с музеями

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру строительства Владимиру Якушеву, в котором попросил разработать положение о минимальном количестве туалетов в крупных городах, а также сделать бесплатными туалеты, которые находятся рядом с музеями. Текст обращения оказался в распоряжении «РИА Новости».

Господин Петров привел в пример жалобу семьи, которая пошла на экскурсию в Эрмитаж с маленьким ребенком. Они не смогли найти поблизости доступного общественного туалета и пеленальной комнаты. Подобное обращение депутат получал от пожилой пары, собиравшейся посетить Мавзолей. В этой связи возникает вопрос о минимальном количестве общественных туалетов в крупных городах.

«Помимо этого прошу вас рассмотреть возможность оборудования публичных туалетов комнатами матери и ребенка (пеленательными), а также изучить вопрос отмены входной платы в туалеты, находящиеся в близости к музеям или культурным объектам, с граждан Российской Федерации»,— отметил Владимир Якушев.