На Урале сгорел мост, связывающий четыре деревни

В Таборинском районе Свердловской области от пожара пострадал деревянный мост на дороге из села Таборы в деревню Добрино, связывающий четыре населенных пункта, где проживают 138 человек.

Согласно сообщению регионального управления МЧС, пожар произошел вчера, 15 августа. Огонь распространился на 60 кв.м. Повреждены опорные и поперечные конструкции деревянного моста (длина моста 90 м, ширина — 7 м, высота над поверхностью реки 5,5 м). На месте работали одна единица техники и пять спасателей. С огнем удалось справится в течение 15 минут.

Поврежденный деревянный автомобильный мост связывает деревню Добрино (проживает 66 человек, из них 10 детей), деревню Мочалка (15 человек, детей нет), деревню Торомка (41 человек, 4 ребенка) и деревню Емельяшевка (16 человек, детей нет). По словам главы района Виктора Роененко, нуждающихся в социальной помощи на территории деревень нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Сейчас движение через мост закрыто. Позже будет принято решение о его ремонте или полной замене.