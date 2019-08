АО «Нытва» в семь раз увеличило чистый убыток по итогам I полугодия

АО «Нытва» опубликовало отчет о финансовых результатах за январь — июнь 2019 года. Согласно документу, размещенному на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса», выручка общества составила 1,1 млрд руб., что на 35% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый убыток предприятия указан в размере 45,6 млн руб., это в 7,7% больше показателя первого полугодия 2018 года.

АО «Нытва» производит биметаллы, стальную холоднокатаную ленту, детали для машиностроения. По данным списка аффилированных лиц на конец марта 2019 года, ГК «Ростех» принадлежит 25% акций метзавода, по 22,8% владеют кипрские Unicope Ltd, Deraven Ltd и Stemvelko Ltd.