В Краснодаре оплата проезда в транспорте по карте «Мир» предусмотрит скидку

С 1 сентября жители Краснодара и станицы Тбилисской, оплачивая проезд в общественном транспорте по безналичному расчету, получат скидку в 4 руб. Как сообщили в краевой администрации, скидка будет действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах, но только на карты с платежной системой «Мир». Акция продлится до конца декабря текущего года.

Целью акции, по словам представителей регионального минэконома, является увеличение доли безналичных платежей в регионе. По опыту прошлого года, когда в краснодарском транспорте также действовала скидка на оплату проезда картами «Мир», количество транзакций в транспорте увеличилось на 9%, количество операций по картам «Мир» - на 11%, а в целом доля карт при оплате проезда возросла с 2-х до 20%.

Сообщается, что устройствами по приему безналичной оплаты проезда на сегодняшний день оснащен весь общественный транспорт Краснодара.

Василий Хитрых