АО «ОДК-Пермские моторы» сократило чистую прибыль по РСБУ в 11 раз

АО «ОДК-Пермские моторы» по итогам 2018 года получило 104,5 млн руб. чистой прибыли по РСБУ, что в 11 раз меньше, чем годом ранее, следует из отчета, размещенного на сайте «СПАРК-Интерфакс». Выручка общества выросла на 1,3%, до 21,585 млрд руб.

«ОДК-Пермские моторы» занимается серийным производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. В частности, завод выпускает турбореактивный двигатель ПС-90А, который используется на самолетах Ил-96-300, Ту-204, Ту-214 и их модификациях. Также предприятие приступило к изготовлению первой серийной партии двигателей ПД-14, которые будут установлены на самолет МС-21.