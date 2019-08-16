Реконструкция улицы Строителей в Перми может затянуться

Губернатор Пермского края выразил сомнение в том, что реконструкция улицы Строителей в Перми пройдет в запланированные сроки. Об этом он заявил в ходе инспекционной поездки на объект, сообщает пресс-служба краевого правительства.

О том, что ремонт, скорее всего, затянется, главе региона также рассказал руководитель управления автодорог и транспорта Сергей Сабуров. По его словам, перед началом работ необходимо переложить подземные коммуникации и провести другие подготовительные мероприятия, что явно сдвинет сроки реализации всего проекта в целом. Губернатор поручил управлению автодорог взять на контроль соблюдение сроков реконструкции.

Реконструкция улицы Строителей призвана загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. После реконструкции улица Строителей (между улицами Куфонина и Стахановской) будет четырехполосной. Проект новой улицы разрабатывался последние десять лет. Стоимость проекта превышает 11 млрд руб.