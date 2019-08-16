Суд продлил домашний арест Евгению Покушалову до 19 ноября

В Новосибирске суд по ходатайству следствия продлил до 19 ноября срок домашнего ареста Евгению Покушалову – заместителю директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава РФ им. академика Мешалкина. По мнению следствия, с которым согласился суд, Евгений Покушалов может воздействовать на свидетелей и склонить их к даче нужных ему показаний, а также уничтожить улики, которыми следствие пока не располагает. Адвокат Николай Украинцев просил изменить его клиенту меру пресечения – домашний арест – на ограничение определённых действий. Суд в этом ему отказал.

Евгения Покушалов, который курирует научно-экспериментальную работу клиники, задержали 20 февраля 2019 года. В региональном управлении ФСБ, которые занимаются расследованием дела, ему предъявили обвинение в махинациях с госзакупками. В уголовном деле фигурирует сумма ущерба 1,3 млрд руб. 22 февраля Центральный райсуд Новосибирска кардиохирурга на два месяца в СИЗО. Среди доводов следствия в пользу заключения его заключения под стражу бы тот, что замглавы клиники может попытаться скрыться. В США проживают близкие родственники. Кроме того, выяснили чекисты, кардиохирург владеет там недвижимостью – у него таунхаус в нью-йоркском Бруклине. В последующем Евгению Покушалову изменили меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест.

В поддержку Покушалова тогда высказался глава НМИЦ, академик РАН Александр Караськов. Однако в последующем и стал обвиняемым по этому делу. Была задержана его жена и заместитель Ирина Бойцова. Оба сейчас содержатся в СИЗО №1 Новосибирска.

Константин Воронов