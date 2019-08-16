Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнил Сергей Корниленко

Сергей Корниленко был представлен команде самарского футбольного клуба «Крылья Советов» в качестве тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Корниленко пополнил тренерский штаб Миодрага Божовича, он включен в заявку нашей команды»,– говорится в сообщении.

В декабре минувшего года Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Перед тем, как пополнить тренерский штаб «Крыльев Советов», он завершил реабилитационный период в Мюнхене. В настоящее время Сергей Корниленко провел тренировку команды.

Он играл в составе «Крыльев Советов» девять лет. За это время футболист провел за клуб 205 матчей и забил 56 голов.

Георгий Портнов