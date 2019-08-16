На Чуйском тракте поврежден участок из-за схода селей

В двух районах Алтайского края затруднено движение транспорта, сообщает федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Из-за обильных осадков в Онгудайском и Кош-Агачском районах на трассе Р-256 «Чуйский тракт» зафиксирован сход селей.

По направлению к границе с Монголией, в районе 710-714 км., произошло размытие земляного полотна и обочины. К проезжей части подходит вода возле населенного пункта Чуйозы», - говорится в сообщении.

Для расчистки дорожные службы направили восемь единиц спецтехники и две бригады, которые работают в зоне подтопления. Направлена дополнительная техника и организовано взаимодействие МЧС и ГИБДД. По данным организации, обстановка остается сложной на значительном участке Чуйского тракта – от Чике-Тамана до Чаган-Узуна.

Юлия Сасевич