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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владимир Путин официально перенес саммиты ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) из Челябинска в Санкт-Петербург. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Челябинск был определен местом проведения саммитов в мае 2018 года. Месяц назад глава государства во время визита в Магнитогорск сообщил, что площадкой для встречи лидеров стран станет Санкт-Петербург, однако некоторые мероприятия в рамках председательства России в ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске. Кроме того, президент пообещал сохранить федеральное финансирование, предусмотренное ранее.

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