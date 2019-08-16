Владимир Путин официально перенес саммиты ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) из Челябинска в Санкт-Петербург. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Челябинск был определен местом проведения саммитов в мае 2018 года. Месяц назад глава государства во время визита в Магнитогорск сообщил, что площадкой для встречи лидеров стран станет Санкт-Петербург, однако некоторые мероприятия в рамках председательства России в ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске. Кроме того, президент пообещал сохранить федеральное финансирование, предусмотренное ранее.