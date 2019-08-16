Холдинг «Сибцем» приобрел право исполнительного органа «Ангарскцемента»

Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство АО «ХК «Сибцем» о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа АО «Ангарскцемент», сообщает пресс-служба ХК. В компании уточнили «Ъ», что доля группы лиц «Сибцема» в уставном капитале «Ангарскцемента» не изменится, сегодня она составляет 50%. Решение о передаче прав единоличного исполнительного органа должно быть принято на общем собрании акционеров «Ангарскцемента» по предложению совета директоров.

Теперь предприятие сможет повысить конкурентоспособность и качество продукции, внедрить новые услуги и сервисы, отмечают в компании. «Цементный рынок Сибири отличается высокой конкуренцией при огромном профиците производственных мощностей. В год действующие заводы федерального округа способны выпускать 12,5 млн т цемента. При этом спрос по итогам 2018 года не достиг и 5,1 млн т. В ближайшие годы конкурентная борьба за сибирских потребителей только усилится», - говорит первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Валерий Бодренков.

Ангарский цементно-горный комбинат – одно из ведущих предприятий строительной отрасли Восточной Сибири. Мощность предприятия – 1,3 млн т цемента в год. «Сибирский цемент» объединят более десяти компаний в Красноярском крае, Кузбассе, Бурятии, Иркутской и Новосибирской областях. Группа лиц АО ХК «Сибцем» владеет, кроме доли в «Ангарскцементе», 49,9% акций АО «Искитимцемент». По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка ХК «Сибцем» - 1,1 млрд руб., чистая прибыль - 600 млн руб.

Оксана Павлова