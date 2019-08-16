Производство напитков в Новосибирской области снизилось на 47,6%

Индекс производства напитков в Новосибирской области снизился на 8,3% за первое полугодие 2019 года. Индекс производства пищевых продуктов остался практически на уровне прошлого года и составил – 0,6%, сообщает минсельхоз Новосибирской области.

По данным ведомства. В молокоперерабатывающей промышленности наибольший рост пришелся на производство сыра (+57,5%) и сухого молока (+45,9%). Производство сырого молока снизилось на 9,5%, кисломолочных продуктов – на 7,3%. В мясной промышленности отмечен рост производства мяса КРС (+3,2%), мяса птицы (+2,8%). Производство хлеба увеличилось на 46,9%, муки – на 54,3%. В тоже время снилось производство готовых кормов (-7,2%).

За первое полугодие в регионе производство минеральной воды выросло на 23,3%, однако производство всех других безалкогольных напитков снизилось на 47,6%.

Оксана Павлова