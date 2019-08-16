В Пензе новому подрядчику «проблемного» дома компенсировали 120 млн руб. фактически понесенных затрат

В Пензе жилой дом в микрорайоне №4 «Среда» жилого района Сосновка на 358 квартир и шесть нежилых помещений, который входит в список «проблемных», планируется сдать в этом году. Об этом было заявлено во время визита губернатора Ивана Белозерцева на объект.

Дом достраивает «Пензенский строитель». Ранее его возводил «Декор-Трейд», однако 21декабря прошлого года был найден новый инвестор. В настоящее время готовность дома составляет 90%. Проводятся внутренние инженерные коммуникации, отделка помещений, началось благоустройство территории.

По состоянию на 15 августа, подрядчику компенсированы фактически понесенные затраты в сумме более 120 млн руб.

Правительство Пензенской области взаимодействует с фондом «Дом.рф» в части вступления в федеральную программу.

Многоквартирный дом переменной этажности на улице Ново-Казанской на 237 квартир (прежний застройщик – ОАО «Пензастрой») достраивает ООО «Новое решение». Новому подрядчику обещают предоставить земельные участки в качестве компенсации понесенных затрат. Иван Белозерцев поставил задачу достроить до конца года и этот объект.

Иван Сергеев