Кредиторы «Сибэлектротерма» выступили за остановку торгов по сдаче имущества завода в аренду

Кредиторы новосибирского завода «Сибэлектротерм» проголосовали за прекращение торгов по передаче имущественного комплекса предприятия в аренду. Как следует из протокола собрания кредиторов, по их оценкам, условия тендера ограничивают конкуренцию и нарушают федеральное законодательство.

Торги на право аренды единого имущественного комплекса «Сибэлектротерма» были объявлены конкурсными управляющим завода Сергеем Лебедевым с 5 августа. В перечень имущества входили здания цехов, производственные корпуса, вспомогательные сооружения. Срок аренды – 11 месяцев. Обязательными условиями торгов было подготовка победителем торгов за свой счет имущественного комплекса ОАО «Сибэлектротерм» к осенне-зимнему периоду, охрана имущества. Начальная цена договора – 2 млн руб. в месяц в т.ч. НДС. Участник торгов должен иметь уставной капитал не менее 100 млн руб. и собственных основных средств на 500 млн руб.. вести деятельность в сфере аренды имущества, а также соответствовать требованиям к управляющим компаниям, утвержденным постановлением правительства РФ «Об индустриальных парках».

В конце прошлого года о намерении создать на площадке «Сибэлектротерма» индустриальный парк заявляла управляющая компания индустриального парка «Экран» (входит в «РАТМ-холдинг»). В УК «Ъ» сообщали что, требования к конкурсу считают адекватными и не исключают своего участия в тендере.

Завод «Сибэлектротерм» был крупнейшим за Уралом производителем оборудования для электрометаллургии. В сентябре 2017 года признан банкротом с долгом 1,4 млрд руб.

Оксана Павлова