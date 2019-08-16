СМИ: власти Украины через суд требуют взыскать с «Укрнафты» более $59 млн

Кабинет министров Украины хочет взыскать с компании «Укрнафта» 1,5 млрд гривен (почти $59,4 млн). Соответствующий иск был подан властями в Хозяйственный суд Киева, сообщает интернет-портал Enkorr. По словам его источника, речь идет о пене за несвоевременную выплату компанией дивидендов за 2011–2013 годы.

Как уточняет издание, иск был зарегистрирован 12 августа. Истцами выступают правительство и заместитель генпрокурора. В качестве третьих лиц привлечены Минэкономразвития и НАК «Нафтогаз Украины» (мажоритарный акционер «Укрнафты»). Официально суть претензий кабинета министров пока не раскрывается.

Напомним, в июне 2015 года миноритарные акционеры «Укрнафта» (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) подали иск в Стокгольмский арбитраж против Украины. Они обвинили украинские власти в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого «Укрнафтой», без оплаты или с оплатой по заниженной цене. В 2018-м году претензии миноритариев выросли до $5,4 млрд.