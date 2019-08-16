Судоремонту вернут налоговые льготы

Минпромторг дорабатывает законопроект, вводящий нулевой НДС для всех видов судоремонта. Сейчас такую льготу имеют лишь мелкие предприятия, ведущие техническое обслуживание и незначительный ремонт судов в портах. А судоремонтные верфи оказались в кризисном положении и потеряли конкурентоспособность. Эксперты отмечают, что обнуление НДС — давно назревший вопрос и необходимый элемент господдержки отрасли. Но, по данным “Ъ”, против выступил Минфин, который считает, что выпадающие доходы федерального бюджета не будут компенсированы и возникнет прецедент для других налогоплательщиков.

Минпромторг дорабатывает законопроект, обнуляющий НДС на все виды судоремонта с привлечением «Центра технологии судостроения и судоремонта», ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и других институтов развития отрасли и судоремонтных организаций, сообщили “Ъ” в министерстве. Новая версия будет повторно направлена на согласование и по итогам внесена в правительство.

Законопроект разработан по поручению вице-премьера Юрия Борисова стимулировать размещение заказов на ремонт и сервисное обслуживание судов на отечественных верфях.

Он предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс для исключения неоднозначной трактовки действующей редакции в отношении освобождения от НДС услуг по ремонту, модернизации, реконструкции и техническому обслуживанию судов, которая, по мнению Минпромторга, привела к кризису судоремонтных предприятий.

Как отмечается в пояснительной записке, действовавшая до 2002 года редакция НК РФ позволяла без обложения НДС проводить разные виды ремонта судов под российским флагом в РФ. Потом президиум Высшего арбитражного суда постановил, что нахождение предприятия на территории порта не может быть безусловным основанием для получения нулевого НДС, а ремонт судна в доках и судоверфях не равнозначен ремонту по обслуживанию судов во время стоянки в портах. В связи с этим с операций по заводскому обслуживанию и плановому ремонту предприятие обязано платить НДС.

В результате, объясняется в документе, льгота стала применяться только при техобслуживании и незначительном ремонте судов в порту. Эти работы по демпинговым ценам выполняют мелкие фирмы, не несущие соцобязательства и нагрузку по содержанию основных фондов. Верфям массово доначислили НДС за прошлые периоды: более 2,3 млрд руб. за 2005–2007 годы. Отечественные верфи потеряли конкурентоспособность, российский флот, задействованный в международном судоходстве, предпочел зарубежные верфи.

Минпромторг обещает, что принятие законопроекта в течение двух лет обеспечит рост объема реализации судоремонтной отрасли на 40%, а в течение шести лет — удвоение объема заказов и производства.

Выпадающие доходы бюджета от НДС на конец 2021 года превысят 4,4 млрд руб., 2024-го — более 6,3 млрд руб., но будут компенсированы за счет роста привлекательности отрасли, поступлений от налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов.

По данным “Ъ”, законопроект согласовал Минсельхоз без замечаний. Минтранс счел необходимым его доработать по ряду формулировок. Минфин, по его отзыву от 10 июля (есть у “Ъ”), не поддержал предложения Минпромторга, полагая, что возмещение НДС будет являться субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции. Поступления от НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов зачисляются в бюджеты разных уровней, напоминают в Минфине, добавляя, что ожидаемый прирост не компенсирует выпадающие доходы федерального бюджета. Кроме того, принятие закона создаст прецедент для других налогоплательщиков, занимающихся ремонтом прочей техники, в том числе авиа- и автотранспорта. В Минпромторге “Ъ” пояснили, что замечания Минфина будут оформлены в таблице разногласий. В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) “Ъ” сообщили, что обнуление НДС позволит при сохранении бюджетных лимитов заказчиков провести больший объем работ по ремонту и модернизации флота. В других компаниях тему не комментировали.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что установление нулевой ставки НДС для всех видов ремонта судов — давно назревший вопрос. Но этого решения может быть недостаточно для развития судоремонтной отрасли, полагает эксперт: сейчас стоимость ремонтных работ на российских верфях как минимум в 1,5 раза выше, чем, например, в Китае. Без дополнительной поддержки доля российских компаний на рынке ремонта работающего в РФ коммерческого флота не превысит 20%, уверен эксперт.

Анастасия Веденеева