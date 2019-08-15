Виктория Вершинина стала победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург-2019»

Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург» стала Виктория Вершинина. Об этом объявил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в конце финальной церемонии конкурса, которая прошла в ЦК «Урал». Первой вице-мисс Екатеринбурга стала Полина Ваньшина, зрительские симпатии завоевала Полина Бинас. В конкурсе участвовали 24 девушки.

На финальной части конкурса присутствовали министр строительства Свердловской области Михаил Волков, председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин, руководитель аппарата администрации города Илья Захаров и другие представители элиты города и региона.

Господин Высокинский пояснил, почему администрация города решила отказаться от машины в качестве главного приза. «По этому поводу у нас была дискуссия: подарить "женские" модели автомобилей до 1 млн руб. или Bentley за гораздо большую сумму? Через год автомобиль будет уже не новым. Поэтому мы решили подарить то, что у человека нельзя забрать — это эмоции от путешествия»,— рассказал мэр, уточнив, что конкурс проводится на средства спонсоров, а не муниципалитета. Ранее организаторы поясняли, что «машина молодежи не нужна, она чаще пользуется самокатами и велосипедами».

Дарья Соколова