Amazon поделится товарами с малоимущими

Amazon поможет малоимущим: компания с сентября начнет отдавать нераспроданные товары благотворительным организациям. Причем это коснется не только продукции самого бренда, но и сторонних производителей, если ее вернули Amazon как продавцу. В компании уверяют, что вещи будут полезны нуждающимся. Но о какой именно продукции идет речь, пока неизвестно. Кроме того, в Amazon отметили, что в США помощь им окажет «лидер в продуктовой филантропии».

Почему онлайн-агрегатор решил раздавать свои товары? И может ли такая практика прижиться в России? С точки зрения бизнеса это может быть оправданно, говорит основатель торговой сети «Виктория» Николай Власенко: «Товар, когда находится на складе и в магазине, требует затрат на хранение, обработку и учет. Если товар залежалый, получается, что себестоимость его хранения превышает себестоимость производства. И такие ситуации очень часто происходят. Конечно, в таком случае для покупателей проводятся различные акции, вводятся скидки. Часто со складов распродаются какие-то остатки. С одной стороны, это может говорить о проигрыше маркетинговой службы или того подразделения, которое занимается бизнесом. То есть ты в свое время неправильно просчитал объемы спроса, и, соответственно, закупился тем, что плохо продается.

Таким образом, так как Amazon — это агрегатор, то фактически он будет устранять ошибки тех, кто работает через него».

"Ъ FM" спросил и других российских ритейлеров о том, что они думают о намерении Amazon отдавать невостребованные товары на благотворительность. Мнения участников рынка разделились.

Дэнни Перекальски, генеральный директор компании «Утконос»: «Это очень хорошая вещь, почему нет? Надо понять, какая программа, какой механизм, что для этого клиент должен делать. Благотворительность — это хорошая штука. Я всегда "за", если можно давать что-то для людей, это может быть любой товар, неважно вообще». Максим Фалдин, создатель веб-гипермаркета Wikimart: «Куда-то эти товары надо отдавать. И в Америке так работает финансовое налоговое законодательство, что то, что компания отдает на благотворительность, даже в виде товара, может быть списано из налогов. Вот и вся логика. Что касается нашей компании, то, честно сказать, не знаю, сможем ли мы повторить такой опыт. Очень сложно планировать наш с вами рынок». Юлия Никитина, представитель управляющего директора по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group: «Сегодня есть проблема перепроизводства товаров. И связанные с ней вопросы — особенного потребления, защита окружающей среды — остро стоят для всего мирового сообщества. Поэтому объявленная Amazon инициатива — это, безусловно, разумное, дальновидное решение компании, к которому нельзя относиться без уважения. Lamoda Group уже начала работу над привлечением внимания к особенному потреблению. Мы также, безусловно, планируем дальше развивать работу в этом важном направлении». Денис Кузнецов, пиар-директор X5 Retail Group: «Сложно оценивать, хороша эта инициатива или нет. Если в Amazon ее запускают, наверное, это правильно. Они наверняка имеют какое-то основание для такого решения. Сейчас, по-моему, есть какие-то ограничения для реализации товаров, так что в отношении России еще рано об аналогичных примерах говорить. Когда будет все готово к этому, то, уверен, кто-то на российском рынке объявит о подобной инициативе».

Чистая прибыль Amazon по итогам прошлого года составила свыше $10 млрд. Выручка компании за год увеличилась на 30% и составила $232 млрд. Состояние Джеффа Безоса, главы корпорации, оценивается в $131 млрд, благодаря чему он является богатейшим бизнесменом мира в рейтинге Forbes в этом году.