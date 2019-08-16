Суд закольцевал участки САЗа

Решение о возвращении в госсобственность одного из участков Саратовского авиационного завода, ликвидированного в 2012 году, отменено. Постановление вынес Арбитражный суд Поволжского региона в ответ на кассационную жалобу нынешнего владельца участка — ООО «Геострой-Инвест». Дело направлено на новое рассмотрение. Активисты рабочей группы по возвращению в госсобственность незанятых участков земли САЗа считают, что решение принято только по «технической» причине, которая никак не повлияет на его исход, может только увеличить сроки рассмотрения. Юристы допускают, что государству не удастся вернуть участки.

Арбитражный суд Поволжского региона отменил решение о возврате в государственную собственность участка площадью 608 кв. м, расположенного на территории бывшего ЗАО «Саратовский авиационный завод» (САЗ). Участок принадлежит «Геострой-Инвест». С иском об истребовании у него этой территории в Арбитражный суд Саратовской области обратилось территориальное управление Росимущества. Областной арбитраж встал на сторону государства, а 12й арбитражный апелляционный суд подтвердил справедливость этого решения, после чего ответчик направил кассационную жалобу.

В кассационной жалобе «Геострой-Инвест» указал, что суд нарушил нормы материального и процессуального права. По мнению собственника, иски Росимущества не подлежат удовлетворению в связи с пропуском срока исковой давности, а вывод суда первой инстанции о нахождении спорного участка в федеральной собственности он считает необоснованным. Кроме того, истец считает, что суд самостоятельно изменил основание иска, а порядок разграничения государственной собственности не подлежит применению в связи с проведением приватизации до принятия постановления Верховного совета РФ от 27 декабря 1991 года «О разграничении государственной собственности в РФ на федеральную собственность, государственную собственность республик…, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», поскольку в материалах дела есть доказательства приватизации предприятия органами власти до принятия этого постановления — в январе 1991го. В материалах дела указано, что тогда же перешло право собственности от государства к коллективному предприятию, которым стал САЗ.

Спорный участок в 608 кв. м был выделен из территории площадью 87,43 га, которая постановлением администрации Саратова от 22 января 1998 года была предоставлена в бессрочное пользование Саратовскому авиазаводу. Право «Геострой-Инвест» на эту территорию было зарегистрировано 7 августа 2015 года, оно перешло по договору купли-продажи от ООО «Механо-ремонтный завод».

Суды двух инстанций основывали свои решения на том, что ликвидированный в 2012 году САЗ относился к стратегическим предприятиям, выпускающим оборонную продукцию, имущество которых может быть только в собственности у государства. «У первоначального продавца — ЗАО САЗ — право собственности на имущество не возникло, последующие договоры купли-продажи в отношении земельного участка, заключенные между ним и ООО „Механо-ремонтный завод“, а также между ООО „Механо-ремонтный завод“ и ООО „Геострой-Инвест“, являются ничтожными»,— говорится в материалах ­дела.

Однако кассационная инстанция пришла к выводу, что не был учтен ряд обстоятельств. В частности, не установлен срок исковой давности по делу. Он составляет три года с момента, когда уполномоченный орган узнал или должен был узнать о выбытии спорного земельного участка. Кроме того, круг подлежащих доказыванию обстоятельств и степень их доказанности сторонами определены неверно, сочли в Кассационном суде округа и направили дело на новое рассмотрение.

В Кассационном суде Поволжского региона находится еще одно аналогичное дело. Жалобу на решение двух предыдущих инстанций подало ООО «Переселение», у которого истребовали 10 участков, ранее принадлежавших САЗу, общей площадью 43,55 тыс. кв.м. Очередное судебное заседание состоится 10 сентября.

Всего из незаконного владения в собственность РФ планировалось истребовать 48 из 80 земельных участков, ранее принадлежавших авиазаводу. По информации „Ъ“, 16 из 48 земельных участков общей площадью 11 га принадлежат ООО «ТЦ „Оранжевый“». Ранее в ТЦ «Оранжевый» заявляли „Ъ“, что оспаривание сделок 20летней давности снижает инвестиционную привлекательность региона. «Фактически истец оспаривает итоги приватизации 1991 года, которая, как до последнего времени заверял истец, была проведена в соответствии с требованиями действующего на тот момент законодательства. При этом на самом высоком политическом уровне неоднократно заявлялось, что итоги приватизации пересматриваться не будут»,— заявил представитель организации.

Дело рассматривает суд первой инстанции, очередное заседание назначено на 10 сентября.

Как писал „Ъ“, у обанкротившегося в 2012 году предприятия и аэродрома было свыше 342 га земли, находившейся в федеральной собственности. В настоящее время ее стоимость оценивается в 24–47 млн руб. за гектар. По факту преднамеренного банкротства завода в 2016 году было возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается Третье следственное управление СК России.

Ветеран САЗа, член рабочей группы по возвращению имущества завода Александра Бернадский не видит в возвращении дела на новое рассмотрение ничего страшного. «Речь идет только о сроках исковой давности — они в судебном решении не прописаны. Они есть, и мы в них укладываемся. Истец упоминает постановление ВС РФ от декабря 1991 года, которым разграничивается государственная и так далее собственность. Но это постановление только запустило процедуру приватизации. Переход собственности от государства в частные руки подтверждает только один документ — акт приема-передачи. А его не было. Поэтому мы не очень волнуемся по поводу исхода дела»,— уточнил он.

Арбитражный управляющий Дмитрий Храмов считает, что с точки зрения добросовестных приобретателей, которые купили земельные участки несколько лет назад и намеревались их осваивать, изъятие не совсем честно. «Насколько я могу судить по тем материалам, с которыми мне довелось ознакомиться, продавать эту землю должно было государство, а не завод. Поэтому закон, скорее всего, на стороне государства. Но я хотел бы все же обратить внимание на сроки исковой давности. ТУ Росимущества просит считать датой, когда ему стало известно о незаконном отчуждении земли, день первого заседания какой-то рабочей группы, это 2017 или 2018 год, точно не могу сказать. То есть сроки исковой давности не прошли. Но территория САЗа — это не клочок земли на окраине, поэтому мне сложно поверить, что о незаконной распродаже участков никто не знал»,— уточнил юрист.

Марина Ковалева