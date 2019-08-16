Волгоград отфильтровал выборы

Волгоградский областной суд отказал Дмитрию Любитенко в регистрации в качестве кандидата на выборы губернатора региона. Его кандидатуру выдвинула партия «Яблоко», однако господин Любитенко не смог собрать нужного количества подписей муниципальных депутатов. Тем не менее он подал иск в суд с требованием зарегистрировать его в качестве кандидата, а недостаточное количество подписей объяснил политической системой, при которой независимый кандидат не может их собрать. Эксперты считают, что Дмитрий Любитенко предпримет попытку через суд доказать антиконституционность законов о «муниципальных фильтрах».

Выдвинутый на выборы губернатора Волгоградской области от партии «Яблоко» Дмитрий Любитенко не сможет принять участие в голосовании в качестве претендента на пост главы региона. Соответствующее решение принял Волгоградский областной суд. Господин Любитенко просил суд отменить постановление избирательной комиссии региона, которым ему было отказано в регистрации как кандидата на губернаторское кресло.

Дмитрий Любитенко получил отказ в регистрации на выборы губернатора 30 июля. Избирательная комиссия объяснила это решение тем, что кандидат не прошел «муниципальный фильтр». Выдвинутый непарламентской партией претендент на пост губернатора должен был предоставить в избирком 228 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области (5% от общего количества), однако господин Любитенко смог собрать только 22 ­подписи.

Кроме того, в избиркоме заявили, что кандидат не предоставил справки о расходах супруги и своих несовершеннолетних детей.

Как пояснили в Волгоградском облсуде, кандидат объяснил отсутствие необходимого количества подписей муниципальных депутатов тем, что в Волгоградской области созданы административные барьеры, чтобы искусственным образом не допускать кандидатов к выборам. Дмитрию Любитенко не удалось организовать встречи с депутатами и главами муниципальных образований для получения их подписей в свою поддержку, часть депутатов отказалась поддержать его, апеллируя к «партийной дисциплине» и тому, что уже поддержали других кандидатов.

Кроме того, кандидат заявил, что предоставил документы о расходах в момент уведомления избирательной комиссии о своем выдвижении — 30 июня.

Суд пришел к выводу, что при отсутствии у господина Любитенко необходимого для выдвижения количества подписей у избирательной комиссии Волгоградской области не было законных оснований зарегистрировать кандидата.

«Поддержка кандидата выборными лицами местного самоуправления свидетельствует, в числе прочего, и об определенной интегрированности кандидата в политическую систему общества и, соответственно, означает …признание реальной способности кандидата в случае победы на выборах решать задачи, относящиеся к компетенции высшего должностного лица субъекта РФ… У Дмитрия Любитенко наличие такой способности поддержкой депутатов муниципальных образований, вне зависимости от причин, не подтвердилось»,— заявили в облсуде.

Как писал „Ъ“, решение о выдвижении 34летнего Дмитрия Любитенко кандидатом на пост губернатора области было принято на конференции волгоградского регионального отделения «Яблоко» 23 июня. Господин Любитенко известен в Волгоградской области как урбанист, с осени 2017 года до сентября 2018 года он работал в администрации Волгограда, сначала руководителем комитета правового обеспечения, затем заместителем главы администрации города. Дмитрий Любитенко не состоит в «Яблоке» и, как он пояснил „Ъ“, самостоятельно обратился в партию, чтобы та помогла с выдвижением.

Кроме Дмитрия Любитенко отказ в регистрации получили Виктор Левчук от Партии ветеранов (на партийном собрании не проводилось тайное голосование) и Владимир Поляков от партии «Национальный курс» (не предоставил в избирком никаких документов). Выдвинутый Российский партией пенсионеров за социальную справедливость депутат Волгоградской облдумы Эдуард Давыдовский сам снял кандидатуру. В итоге на выборах зарегистрированы четыре человека: Владимир­ ­Рублев (ЛДПР), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Алексей Буров (КПРФ) и действующий губернатор Андрей Бочаров («Единая Россия»).

Господин Любитенко, выступая на суде, заявил, что процедура выдвижения его в качестве кандидата на выборы показала, что необходимость проходить «муниципальный фильтр» сводит выборы к профанации. Он также добавил, что считает норму о сборе подписей муниципальных депутатов антиконституционной и будет обжаловать судебное решение в Верховном суде, чтобы оспорить законность нормативных актов, ставящих преграды для выдвижения независимых ­кандидатов.

Политолог Александр Сайгин отметил, что своими действиями Дмитрий Любитенко закладывает основу для обращений в Верховный и Конституционный суды. «Было разъяснение Конституционного суда о том, что если у партии нет представительства в регионе, то она никак не сможет собрать подписи депутатов. Таким образом нарушаются избирательные права как избирателей, так и кандидатов»,— отмечает господин Сайгин. По его словам, так как у «Яблока» нет представительства в представительных органах Волгоградской области, у кандидата от партии не было возможности собрать нужное количество подписей. «Вряд ли он сейчас рассчитывает зарегистрироваться на выборах, но, скорее всего, предпримет попытку привести федеральное законодательство в соответствие здравому смыслу»,— отмечает политолог.

Сергей Петунин