Ответственность не покроет долги

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом „Витязевская птицефабрика“» выставил на торги право требования на 195,9 млн руб. к владельцу предприятия Валерию Юрчику. Ранее управляющий просил суд привлечь бенефициара к субсидиарной ответственности на сумму 1,5 млрд руб., однако суд отказал в иске. В 2014 году компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве и была признана несостоятельной с долгом 1,5 млрд руб. Годом позже на господина Юрчика было заведено уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество»). Эксперты говорят, что продать право требования за указанную сумму не получится.



На торги выставлено право требования на сумму 195,9 млн руб. к Валерию Юрчику, владельцу ООО «Торговый дом „Витязевская птицефабрика“», на основании субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. Вторым лотом продается право требования к Петру Бондареву на сумму 2,1 млн руб. на основании договора купли-продажи автомобиля.

ООО «Торговый дом „Витязевская птицефабрика“» признано банкротом в 2014 году по собственному заявлению. Общий долг предприятия превышал 1,5 млрд руб., более 1,4 млрд руб. компания задолжала Россельхозбанку, еще 98 млн руб. — Сбербанку. В 2015 году конкурсный управляющий должника Сергей Новиков обратился в краевой арбитраж с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Валерия Юрчика к субсидиарной ответственности в размере более 1,5 млрд руб. Основанием для иска стало то, что господин Юрчик не передал управляющему финансовые документы, что не позволило последнему сформировать конкурсную массу в полном объеме и удовлетворить требования кредиторов. Суд отказал заявителю, поскольку счел, что он не доказал наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и причиненным вредом, и удовлетворил иск только на 195,9 млн руб.

В том же году Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и учредителя ООО «Торговый дом „Витязевская птицефабрика“». Господина Юрчика обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ в редакции 2009 года). По версии следствия, обвиняемый в 2010 году вступил в преступный сговор с генеральным директором ООО «Витязевская птицефабрика» и обратился вместе с ним банк по вопросу открытия кредитной линии на получения денежных средств. В качестве обеспечения возврата кредита мужчина предоставил залог в виде комплектов оборудования для выращивания птицы, при этом залогодателем выступал второй соучастник. «Указанное оборудование уже являлось предметом залога в другом кредитном учреждении и не могло быть предметом залога по новому кредитному договору»,— поясняли в СКР. Таким образом мужчины получили кредит в размере 40 млн руб., которые банку так и не вернули.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Советникъ» Максима Орешина, продажа права требования к господину Юрчику, по сути, бесперспективный вариант. «Важнейшим фактором при оценке права требования является платежеспособность должника. Я не думаю, что у него есть необходимые для этого средства или какие-либо серьезные активы, которые можно было бы получить законным путем. Управляющему придется продавать эту дебиторку с большим дисконтом, и даже в этом случае нет уверенности, что она кого-либо заинтересует. Такой вариант очень маловероятен»,— сказал господин Орешин.

Елена Рыжкова