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Корпоративные новости на «Ъ FM»

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня BBB, прогноз «Стабильный». Среди причин повышения рейтинга в Fitch назвали высокий уровень интеграции «Башнефти» в бизнес-процессы материнской компании «Роснефть». Агентство высоко оценивает кредитное качество «Роснефти». По мнению Fitch, компания демонстрирует низкие операционные затраты, комфортный уровень обеспеченности запасами и высокий уровень финансовой стабильности.

Владелец брендов одежды befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela. Речь идет о компании Melon Fashion Group. Под управление компании перейдут все 278 магазинов сети. Сумма сделки не разглашается. Однако, по словам представителей Melon, благодаря ей выручка компании вырастет до 24 млрд руб. в 2019 году по сравнению с 17 млрд руб. по итогам прошлого года.

ВТБ приобрел 19% катарского CQUR Bank, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежеквартальный отчет финансовой организации. Сумма сделки не разглашается. CQUR Bank был зарегистрирован в январе этого года. Операции банк еще не проводил, но лицензия была получена в июле. Уставный капитал составляет $100 млн.

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