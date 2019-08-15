Новым начальником ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю стал Георгий Медоев

Фото: администрация Краснодарского края

Первый заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ Евгений Меркушин представил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву нового начальника Главного управления Росгвардии РФ по Краснодарскому краю Георгия Медоева.

Евгений Меркушин сам ранее возглавлял подразделения Росгвардии в регионе. Георгий Медоев был начальником штаба ГУ Росгвардии в Москве. За свою деятельность он отмечен ведомственными наградами. В июне этого года Указом президента России ему было присвоено звание генерал-майора.

Дмитрий Михеенко