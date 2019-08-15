Концессионеры построят до 2021 года семь школ в Сургуте

Власти Сургута (ХМАО) заключили концессионные соглашения с инвесторами на строительство семи школ до 2021 года. По словам главы города Вадима Шувалова, «таких темпов раньше не было, несколько лет вообще не велось строительство школ». Как сообщили в администрации Сургута, по двум адресам уже начались работы. «Мы создаем существенный задел на более чем 8 тыс. дополнительных мест»,— объявил мэр. Господин Шувалов добавил, что благодаря появлению новых школ город может сократить вторую смену.