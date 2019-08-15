Липецкого строителя оштрафовали на 700 тыс. рублей за неуплату налогов

Левобережный райсуд Липецка оштрафовал бывшего директора ООО «СУ-3 "Липецкстрой"» Геннадия Разводова (входит в АО «Липецкстрой» Валерия Сешенова) на 700 тыс. руб. за уклонение от уплаты налогов, сообщили в региональной прокуратуре. Напомним, строителя подозревали в сокрытии в особо крупном размере денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как пояснили в прокуратуре, «будучи уведомленным о наличии обязанности уплатить обязательные налоги и сборы», Геннадий Разводов «предпринял действия по сокрытию денег», за счет которых собирались произвести взыскание недоимки. На счет ООО «СУ-3 "Липецкстрой"» должны были поступить 7,7 млн руб., но эти средства были «незаконно перечислены контрагентам, минуя счета организации».

О том, почему другого местного застройщика судят в соседнем регионе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецкие "квадраты" пересчитают в Воронеже».

Александр Прытков