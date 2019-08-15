Воронежские «Формматериалы» намерены получить в собственность землю для разработки песка

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск ООО «Формматериалы» к территориальному управлению Росимущества и региональному управлению лесного хозяйства. Третьими лицами по нему выступают мэрия Воронежа и областной департамент имущественных и земельных отношений. Согласно судебной документации, компания, запустившая в июне в облцентре завод по производству сухих строительных смесей, добивается признания отсутствующим права собственности РФ на урочище «Подклетенская шелюга», входящее в Подгоренское участковое лесничество. Согласно указанному в документах кадастровому номеру, это земельный участок площадью 226 га.

Сотрудники ООО «Формматериалы» отказались раскрывать “Ъ-Черноземье” суть иска, предложив дождаться начала его рассмотрения. Курирующий вопросы строительной сферы и экологии зампред правительства Воронежской области Сергей Честикин о поданном иске узнал от “Ъ-Черноземье”: «Я в курсе претензий компании к Росимуществу, но удивлен, что вопрос дошел до иска. Он должен был рассматриваться на совещании в облправительстве, но оно было перенесено по техническим причинам. Теперь нам придется изучить иск компании, и тогда будем готовы его комментировать». Руководитель регионального управления лесного хозяйства Александр Сысоев не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. Источник в областной власти предположил, что у компании могли возникнуть проблемы с освоением участка, попадающего в границы гослесфонда и одновременно находящегося в городской черте. «Очевидно, представители «Формматериалов» постараются доказать в суде, что гослесфонд не может быть на землях населенных пунктов, чтобы по решению арбитража получить возможность законно работать на этом участке»,– рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Формматериалы» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1991 года. Основной вид деятельности – разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Уставный капитал – 16,9 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1 млрд руб., чистая прибыль – 125,6 млн руб. Владельцем 37,5% является Ольга Ивантеева, еще по 12,5% у гендиректора Андрея Берженого, Александра Беляева, Сергея Горбунова, Юрия Кириллова и Игоря Труфанова.

О многолетнем споре воронежских властей за намытую территорию воронежского водохранилища читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Намыв переоценили в полиции».

Александр Прытков, Андрей Цветков