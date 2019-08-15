Имущество бывшего резидента ОЭЗ «Липецк» за 93 млн рублей выкупил его кредитор

Конкурсный управляющий банкротящегося ООО «Каттинг эдж технолоджис» Александр Тарантов сообщил о покупке имущества компании за 93,4 млн руб. Покупателем выступило ООО «Неразрушающий контроль», которое является кредитором завода, планировавшего реализовать в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» проект по производству режущей проволоки. Согласно документации, «Неразрушающий контроль» выкупил оба лота выставлявшегося ранее на торги посредством публичного предложения имущества. Сумма сделки по лоту №1 (на соединительные кабели, алмазную синтетическую полукристаллическую волоку, водную эмульсию и фиксаторы катушки в комплекте с направляющим роликом) составила 445,5 тыс. руб., по лоту №2 (181 наименование товарно-материальных ценностей, в том числе электрическое, охладительное и иное оборудование) – 92,9 млн руб. На публичных торгах начальная цена лотов составляла соответственно 7,4 млн и 1,5 млрд руб.

Подробнее о банкротстве предприятия читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Проект с проволочками».

Александр Прытков