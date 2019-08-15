В Адыгее открыли два новых спортивных комплекса

Сегодня, 15 августа, министр спорта России Павел Колобков принял участие в открытии двух новых спорткомплексов в Адыгее. Речь идет о спортивных комплексах в поселке Энем и в ауле Понежукай, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

На строительство спорткомплекса в поселке Энем из федерального бюджета было выделено 72 млн руб, еще 11,6 млн руб. добавил региональный бюджет. Здание общей площадью почти 2,2 тыс. кв. м имеет основной многофункциональный игровой зал площадью свыше 1,2 тыс. кв. м, трибуны для зрителей вместимостью 220 человек, а также современные борцовский и тренажерный залы. На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным покрытием.

Спорткомплекс в ауле Понежукай строился за счет 24,6 млн руб. из федеральной казны, и 48,6 млн руб. из бюджета Адыгеи.

По словам главы РА Мурата Кумпилова, в ближайшие годы запланировано строительство объектов спорта во всех муниципальных образованиях республики. В настоящее время строится физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской, спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе. В следующем году намечено возведение ФОКов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.

Василий Хитрых