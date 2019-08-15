На «Атоммаше» испытали самый мощный в мире исследовательский реактор

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) успешно прошли гидравлические испытания многоцелевого научно-исследовательского корпуса реактора на быстрых нейтронах (МБИР), сообщили в пресс-служба предприятия. Это один из ключевых этапов. Далее корпусу реактора предстоит пройти вакуумные испытания и сборку с кожухом. Итогом всех исследований станет контрольная сборка всех элементов научно-исследовательского реактора и пневматические испытания.

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.

Сергей Иванов