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Часы, украшавшие квартиру Мэрилин Монро, можно будет купить

Французский бренд Baccarat перевыпустил исторические хрустальные часы «Солнце» в новом размере. Когда-то оригинал, созданный Жоржем Шевалье в 1948 году, украшал квартиру голливудской актрисы Мэрилин Монро на Манхэттене.

Часы обрамлены ореолом в виде солнечных лучей, что напоминает зрителю о «короле-солнце» Людовике XIV, который этим символом украшал интерьеры своих дворцов, в том числе ворота в Версале.

Часы были продемонстрированы в Нью-Йорке на открытии бутика Baccarat в США — там-то они и привлекли внимание писателя Артура Миллера, решившего сделать такой элегантный во всех смыслах подарок своей жене Мэрилин Монро.

Через прозрачный циферблат можно увидеть часовой механизм, созданный швейцарской мануфактурой L`Epee 1839, работающей с Cartier, Vacheron Constantin и MB&F. Запас хода у «Солнца» 25 дней. Заводятся эти часы вручную, поэтому циферблат закреплен на петли, чтобы доступ к механизму был комфортным.

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