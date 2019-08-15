Оскольский завод металлургического машиностроения увеличил выручку и снизил убыток

Расположенное в Белгородской области АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ, принадлежит сыну главы холдинга «Промагро» Федора Клюки Олегу) по итогам первого полугодия сработало с выручкой 1,2 млрд руб., следует из отчетности компании. За аналогичный период 2018 года этот показатель составил 1 млрд руб. Предприятие также снизило чистый убыток на 55,8 млн руб.: если за первые полгода 2018-го этот показатель составлял 68,9 млн руб., то сейчас – 13,1 млн руб. Отметим, что рост выручки и снижения убытка ОЗММ зафиксировал еще по итогам первого квартала 2019 года.

О развитии холдинга Федора Клюки читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Промагро" запасает корма».

Александр Прытков