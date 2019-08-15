Информационная трансформация

Послужной список Александра Уткина не может не удивлять. Он начинал с должности системного администратора в небольшой компании и вырос до эксперта мирового уровня, за консультацией к которому обращались такие компании, как Volvo, H&M, Fujitsu, Sainsbury's, Accenture. Александр поделился своей историей успеха и дал несколько советов будущим специалистам в области IT.

— Александр, сейчас вы — технический руководитель команды по обеспечению информационной безопасности в облачной среде EPAM Systems. А с чего все начиналось?

— Профессионально в сфере информационных технологий я работаю десять лет, хотя все началось гораздо раньше. Еще в школьные годы я познакомился с программированием на языке Basic. Получалось неплохо, я показывал лучшие результаты в группе. Пожалуй, это и стало определяющим фактором в выборе профессии. И после окончания школы я поступил в Ульяновский государственный университет на кафедру математики и информационных технологий.

— Как вышло, что вы связали жизнь с системным администрированием?

— Во время учебы в университете мне уже хотелось начать практическое знакомство с миром промышленных информационных технологий. Знакомые предложили место системного администратора в небольшом офисе. В зоне моей ответственности были несколько серверов, сеть, офисные IT-приложения и еще много интересного для начинающего специалиста.

Предприятие активно развивалось, возникла необходимость в расширения инфраструктуры. Так я стал заниматься информационной безопасностью, стандартизацией процессов, устранением узких мест в инфраструктуре. Я планировал и защищал бюджет, необходимый на развитие IT предприятия, помогал бизнесу решать вопросы с помощью компьютерных технологий. Это был очень интересный рост и колоссальный опыт.

Там же мне посчастливилось познакомиться с операционной системой Linux и «миром» Open Source. Все это и определило дальнейшую судьбу: теперь я хотел решать бизнес-задачи через информационные технологии, разрабатывать и поддерживать сложные системы на базе Linux.

После университета я работал в крупной местной торговой компании. Здесь был большой парк высоконагруженных серверов и распределенная IT-инфраструктура. Задачи были интересными, но довольно скоро я понял, что достиг потолка. Надо было искать что-то более масштабное.

Вскоре на меня вышли из компании ICL, действующей в Казани. Уже тогда компания занималась международными проектами и предлагала широкие возможности для развития. И я с радостью принял предложение о работе.

Переехав в Казань, я сразу начал развиваться как специалист в области систем хранения данных и Linux систем. Там же пришла идея фиксировать полученный опыт и знания через сертификацию.

— Сертификация в этой сфере — не самый очевидный метод профессионального роста. Как же вы пришли к этой идее?

— Да, на российском рынке сертификация совсем не пользовалась популярностью. До прихода в ICL я не слышал и не задумывался о получении сертификата. Но, поработав с международными компаниями и поговорив с первоклассными специалистами, я понял, что на это можно сделать ставку.

Мой выбор пал на Red Hat — лидера в области решений для построения IT-инфраструктуры на базе Linux. Их сертификация является одной из самых статусных и востребованных на международном рынке.

— Можете вкратце объяснить, что такое сертификация Red Hat?

— Сертификация — это своеобразный способ проверки знаний в определенной области. Ее можно воспринимать как экзамен, при успешной сдаче которого тестируемый получает сертификат, признаваемый во всем мире.

Экзамены Red Hat покрывают все современные направления IT: облачные технологии, контейнеры, системы хранения данных, безопасность и многое другое.

Другая особенность сертификации Red Hat – в том, что это полностью практический тест длительностью от двух до шести часов. Просто выучить теоретический материал недостаточно, надо детально понимать и разбираться в технологии.

Сертификация имеет три уровня: начальный (RHCSA), профессиональный (RHCE) и экспертный (RHCA или Red Hat Certified Architect). Последний состоит из двух направлений: RHCA in Infrastructure и RHCA in Enterprise Applications.

Мое текущее достижение — это RHCA in Infrastructure. Но и это не предел. Даже в рамках топового уровня можно расти дальше.

— Много ли специалистов такого уровня в мире?

— Red Hat официально не публикует данные по количеству сертифицированных экспертов, но позволяет сделать выборку на сайте запроса информации по сертифицированным специалистам. По этим данным, в России сейчас живут и работают около 16 экспертов со статусом RHCA. Всего в мире насчитывается не более 2000 специалистов этого уровня.

— Сложно было получить все эти сертификаты?

— Совсем непросто. Количество материалов, которые надо изучить, просто огромно. Не надо забывать и о том, что экзамен практический, и очень важно параллельно все испытывать на практике, пробовать различные сценарии работы, изучать все возможности продукта.

Здорово помогало то, что полученные знания удавалось внедрять в рабочий процесс и не ограничиваться только лабораторной средой.

— Сколько времени уходит на подготовку?

— Один очень уважаемый мной специалист рекомендовал мне уделять 3-4 часа в день на проработку нового материала. Этот метод действует, но требует полной отдачи. Для меня порой это было невозможно, но в целом моя сертификация заняла два года.

К одним тестам было готовиться проще, так как я накопил значительный практический опыт, но были и сертификации по очень сложным и низкоуровневым системам, доскональное изучение которых требовало от полугода до года изучения.

Но все затраченные усилия окупаются, ведь ты получаешь новые знания, охватываешь большую сферу, знакомишься со смежными областями и технологиями и повышаешь свою ценность как специалиста.

— Насколько затратно прокачивать себя через сертификацию?

— В России каждый экзамен стоит около 600$. Но нужно учитывать, что подготовка к серьезным экзаменам требует доступа к соответствующим вычислительным мощностям, что тоже стоит существенных денег.

— А как сертификация повлияла на ваш профессиональный рост и доходы?

— Постоянная работа над сертификацией и глубокое знание предметной области позволили мне достичь уровня высокой профессиональной экспертизы. Уже через несколько лет после получения первого сертификата я стал ведущим специалистом компании, тренером и техническим лидером своей команды. В денежном эквиваленте тоже был значительный рост, не менее 30-40% в год.

— Кто у вас сегодня консультируется?

— За советами и моим экспертным мнением обращались различные крупные международные компании, такие как Volvo Car Corporation, Fujitsu, Tech Mahindra, Accenture, Sainsbury's, H&M и один из мировых поставщик решений для лотерей, имя которого я не могу пока раскрывать.

— Для кого и какой сложности проекты вы делаете? Можете выделить пару наиболее запомнившихся?

— Мне посчастливилось реализовать себя в нескольких больших проектах в разных ролях — от инженера и разработчика, до руководителя и архитектора решений.

Одним из первых крупных для меня стал проект трансформации IT-инфраструктуры крупнейшего автопроизводителя в Европе. В зоне моей ответственности была распределенная система хранения данных общим объемом 7 петабайт, обслуживающая несколько тысяч промышленных Linux и UNIX серверов. Именно этот проект подтолкнул меня быстро развивать свою экспертизу и дал колоссальный опыт модернизации подобных монстров без минуты простоя.

Другой проект, который я хотел бы выделить, – работы по заказу компании H&M. Для заказчика с нуля был разработан дизайн и построена современная IT-инфраструктура управления магазинами в Европе и странах Азии. Большой акцент был сделан на автоматизацию. Сегодня вся сеть управляется группой из нескольких специалистов, а для открытия нового магазина требуется просто правильно подключить оборудование и включить его в сеть.

— В завершение можете дать несколько советов тем, кто только начинает себя развивать в системном администрировании: на какие технологии стоит обращать внимание и в каких областях стоит прокачиваться в первую очередь?

— Не удивлю никого, сказав про автоматизацию. Как видно из моего примера, она уже играет большую роль в современных подходах, позволяет сэкономить миллионы и развиваться бизнесу. Разработка подобных решений стоит в разы дороже, но быстро окупается в будущем, так как позволяет не держать большой штат средних специалистов.

Отдельно хочется сказать про облачные технологии. Уже сейчас публичные и частные облака используются наравне с классическими инсталляциями, но большинство новых технологий разрабатываются с прицелом именно на применение в облаках. Поэтому экспертиза в облачных технологиях – это даже не рекомендация, а тема для обязательного изучения будущим специалистом.

Бок о бок с автоматизацией и облаками идут контейнеры. Эта технология произвела столько же шума и пересмотр построения современных IT-сред, как в свое время произвела виртуализация. Изменился процесс упаковки, доставки и управления современными приложениями, появились заточенные под контейнеры дистрибутивы операционных систем. И это только начало. Так что контейнеризация - это еще один обязательный скилл современного специалиста.