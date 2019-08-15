Туркменистан заинтересован в поставках кубанских круп и шкафов

Предприниматели из Туркменистана заинтересованы в поставках с территории Краснодарского края в среднеазиатскую республику круп, сахара, картонной упаковки, гранулированного корма, шкафов и оборудования для управления автоматикой на предприятиях. Об этом шла речь во время делового визита кубанской бизнес-делегации в бывшее советское государство.

Как сообщили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, Туркменистан от Кубани посетили представители компаний, производящих упаковочные материалы, сельскохозяйственную продукцию, а также специальное оборудование и программное обеспечение для промышленных и энергетических предприятий. В ходе B2B переговоров уже был достигнут ряд договоренностей. Планируется, что туркменская делегация примет участие в форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым» в октябре этого года.

Василий Хитрых