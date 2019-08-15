ООО «Башкирэнерго» ведет реконструкцию распредсетей в отдаленных районах Башкирии

Реконструированный участок ВЛ 10 кВ фидер 8 подстанции 110 кВ «Галиахметово» в Хайбуллинском районе Башкирии

В период летней ремонтной кампании ООО «Башкирэнерго» ведет реконструкцию распредсетей 0,4-10 кВ по всей территории Башкирии. В частности, в зоне ответственности Сибайских электрических сетей компания уже завершила реконструкцию ВЛ 10 кВ фидер 8 подстанции 110 кВ «Галиахметово» в Хайбуллинском районе и готовится приступить к реконструкции ВЛ 10 кВ фидер 11 ПС «Галиахметово» в Зилаирском районе. Фидер 8 протяженностью 24 км обеспечивает электроснабжение потребителей трех населенных пунктов – Урняк, Акназарово и Валявино.

Они находятся в труднодоступной горно-лесистой местности. В процессе реконструкции энергетики скорректировали траекторию ЛЭП, обойдя наиболее гористые участки местности. Также на участке в 9,9 км провели замену провода АС-35 на провод большего сечения АС-50. 36 физически изношенных деревянных опор были заменены на железобетонные.

В сентябре-октябре сетевики планируют провести реконструкцию ВЛ 10 кВ фидер 11 ПС 110 кВ «Галиахметово». От этой воздушной линии электропередачи запитаны потребители в трех деревнях – Ашкадар, Кадырша и Сабырово. Энергетики планируют заменить кольцующий разъединитель РК-123 на современный реклоузер. ООО «Башкирэнерго» активно насыщает свои распредсети реклоузерами, так как они имеют много преимуществ перед другими видами электротехнического оборудования. Так, благодаря этому реклоузеру ВЛ 10 кВ фидер 11 ПС «Галиахметово» будет закольцована с ВЛ 10 кВ фидер 1 подстанции 110 кВ «Матрай». В случае плановых или аварийных отключений реклоузер в автоматическом режиме обеспечит потребителей электроэнергией по второй ЛЭП. Управлять реклоузером можно дистанционно с диспетчерского пункта управления. Это позволит существенно сократить время на поиск и устранение дефектов на поврежденных участках ВЛ.

Реконструкция воздушных линий электропередачи в Хайбуллинском и Зилаирском районах республики позволит повысить надежность электроснабжения 1,3 тысяч человек, проживающих в шести населенных пунктах, а также административных, социальных объектов и предприятий малого бизнеса.