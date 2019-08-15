На пост мэра Димитровграда претендуют семеро

В четверг в 17 час. истек срок подачи документов на уже пятую попытку проведения конкурса по отбору кандидатов на выборах мэра Димитровграда Ульяновской области (город уже 9 месяцев живет без официально избранного главы). Все предыдущие попытки срывались, поскольку сначала из-за равенства голосов противостоящих половин конкурсной комиссии (от гордумы, где 90% мандатов у КПРФ и от губернатора региона) невозможно было отобрать кандидатов, а после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов) члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины (отпуск, болезнь, уход за родственником) перестали являться на заседания.

На этот раз на конкурс заявились семь кандидатов: заведующая отделом Центра дополнительного образования детей города Димитровграда Елена Зорова, руководитель аппарата администрации города (временно отстраненный в связи с проверками) Александр Малюгин, консультант бюджетного департамента Пенсионного фонда РФ (Москва) Евгений Соловьев, и.о. главы города, кандидат в члены ЦК КПРФ (до назначения в Димитровград - руководитель администрации главы Республики Хакасия) Богдан Павленко, заместитель главы Димитровграда Николай Галактионов и депутат регионального заксобрания, шедший на выборы от КПРФ, но покинувший фракцию Матвей Володарский.

По данным конкурсной комиссии, документы всех претендентов соответствуют требованиям, и не исключено, что все претенденты могут быть признаны кандидатами и допущены до фактических выборов в гордуме (согласно положению, после заслушивания программ кандидатов депутаты голосуют за наиболее достойного, побеждает тот, кто наберет большинство голосов). Заседание конкурсной комиссии должно состояться в пятницу, в 14 час. По мнению политологов, на этот раз конкурс должен состояться, фактический победитель выборов также известен - это Богдан Павленко, кандидатура которого была предложена ЦК КПРФ и предварительно согласована с губернатором региона.

Сергей Титов, Ульяновск