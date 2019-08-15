Казанский «Рубин» оштрафовали на 1 млн рублей за поведение тренера

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал казанский ФК «Рубин» на 1 млн руб. и его тренера Романа Шаронова на 200 тыс. руб. Это связано с «демонстративным исполнением обязанностей главного тренера», хотя таковым специалист не является, говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Дело в том, что у Романа Шаронова нет лицензии Pro, которая необходима, чтобы возглавлять клуб Российской премьер-лиги. Поэтому формально главным тренером казанского клуба стал Эдуардо Докампо. Союз европейских футбольных ассоциаций запрещает тренерам без лицензий руководить игроками с тренерской скамьи. Однако, господин Шаронов это требование нарушил. В случае повторного демонстрирования фактического исполнения обязанностей главного тренера его могут дисквалифицировать на три матча, уточнили в пресс-службе РФС.

"Ъ-Казань"