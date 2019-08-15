На улице Красной в Краснодаре ликвидируют парковочные карманы

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Подрядная организация, выполняющая ремонт улицы Красной на участке от Северной до «Авроры», за свой счет восстановит газоны на месте парковочных карманов. Об этом в соцсетях сообщил помощник главы города Владимир Вербицкий.

По его словам, газоны на центральной магистрали кубанской столицы были переделаны в парковочные карманы уже много лет назад. Однако по время ремонта улицы и укладки нового асфальта в местах парковки автомобилей, от населения поступило масса негативных откликов, касающихся того, что в этих местах должны быть газоны.

«На этих местах уже давно были парковки, на которых во время ремонта постелили новый асфальт. Но “звонок” получен, прошли с Владимиром Архиповым по улице, действительно, неудобно и не к месту. Жители были правы. Приняли решение вернуть Красной украденный тротуар и восстановить часть газона. Подрядчик все сделает за свой счет, такой респект городу», – пишет господин Вербицкий.

Он уточняет, что конкретно речь идет об участке улицы Красной напротив КубГТУ - рядом с перекрестком улиц Красная и Хакурате.

Василий Хитрых