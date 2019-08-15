«Управление отходами НН» увеличило выручку более чем в три раза в первом полугодии

Выручка АО «Управление отходами НН» (региональный оператор по вывозу мусора в 11 районах Нижегородской области) по итогам первого полугодия 2019 года выросла более чем в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 506,2 млн руб. Об этом сообщается в отчетности компании. Прибыль от продаж составила 79,9 млн руб. против 13,4 млн руб. убытка в прошлом году. Чистый убыток компании вырос более чем в 2,3 раза дл 82,9 млн руб.

С начала года дебиторская задолженность компании выросла на 64,2% до 192 млн руб., краткосрочная кредиторская задолженность также выросла почти в 4,3 раза до 204,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Управление отходами-НН» зарегистрировано в мае 2010 года. 70% принадлежит московскому АО «Управление отходами» (49% принадлежит Юрию Сизову, 51% – ООО «Алор плюс»), 30% «Промресурс-НН» (принадлежит Надежде Гавриловой). Генеральный директор – Надежда Гаврилова. По итогам 2018 года при выручке в 367,9 млн руб. убыток компании составил 53,2 млн руб.

Анастасия Еремина