В Самаре осуждены члены банды похитителей детей

Суд вынес приговор участникам группировки, похищавшей в Самарской области детей, а затем требовавшей за это выкуп. Руслан Бакиев, Екатерина Косырева, Амир Абдурахманов, Роман Толмачев, Андрей Бахтеев, Рамази Нагиев и Иван Фролов в зависимости от роли каждого признаны виновными в покушении на похищение (ч. 3 ст 30, п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ) и похищении человека (пп. «а», «д», «з» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст.126 УК РФ), вымогательстве в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ), а также хищении и незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 226 УК РФ; ч. 2 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы Руслан Бакиев во время заключения в исправительной колонии в Самарской области создал организованную преступную группу для похищений несовершеннолетних. Его соучастницей стала Екатерина Косырева, которая ранее была судима за мошенничество.

В преступной группе также состояли люди, которым передавалась неполная информация о целях и задачах похищений. Обвиняемые использовали для совершения преступлений три легковых автомобиля ВАЗ и мобильные телефоны, оформленные на участников преступного сообщества и третьих лиц.

В декабре 2017 – январе 2018 года они совершили покушение на похищение мальчика 2016 года рождения в Тольятти и похищение мальчика 2013 года рождения в Кинеле, а также вымогательство 2 млн руб. у матери ребенка за его освобождение.

В январе 2018 года силовики при участии офицеров СОБРа «Омега» регионального управления Росгвардии задержали предполагаемых преступников. Помимо прочего, силовики установили, что в феврале 2017 года двое участников группы во время срочной военной службы в Московской области похитили десять ручных осколочных гранат и запалов к ним.

В итоге суд приговорил Руслана Бакиева к 24 годам исправительной колонии особого режима, Екатерину Косыреву – к 13 годам, Амира Абдурахманова – к пяти годам исправительной колонии общего режима. Роману Толмачеву назначено восемь лет, Андрею Бахтееву – пять лет, Рамази Нагиеву и Ивану Фролову – по три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Георгий Портнов