Пролетарии изучат музыку с помощью науки

Пролеткульт (массовая культурно-просветительская и литературно-художественная организация пролетарской самодеятельности) объявил о создании научно-технической секции при своем музыкальном отделе.

Секция объединяет музыкантов и ученых в научном исследовании музыкальных явлений. Перед секцией поставлены следующие задачи: 1) критическое исследование и переоценка как звукового материала, так и инструментов и приборов, употребляемых в музыке; 2) изыскание новых путей и новых технических возможностей в области музыкального искусства. В связи с этим работа научно-технической секции будет касаться: а) вопросов акустического исследования звукорядовых народных песен всех народов; 3) критического рассмотрения существующих систем нотописи и выработки новой точной системы обозначения музыкальных звуков; 4) изучения вопросов тембра, акустического устройства природы, шума, классификации шумов для использования их как материала для музыкального творчества; 5) изучения вопроса наложения и сочетания зрительных впечатлений со слуховыми; 6) массового исследования музыкального слуха, как абсолютного, так и относительного; 7) изучения вопросов гигиены при занятиях музыкой; 8) научного изучения вопросов вокального искусства; 9) изучения значения музыки с социологической точки зрения; 10) изучения музыкальных явлений с точки зрения психологии; 11) вопросов репродукции (усовершенствования воспроизводителей музыки); 12) усовершенствования существующих музыкальных инструментов; 13) изобретения новых музыкальных инструментов; 14) усовершенствования акустических качеств музыкальных аудиторий (как закрытых помещений, так и сооружений для массовых музыкальных собраний на открытом воздухе); 15) разработки проектов по изменению звукового облика современной жизни; 16) критического рассмотрения существующих народных инструментов, их усовершенствования и изучения возможности популяризации среди масс новых музыкальных инструментов; 17) составления библиотеки и библиографии по вопросам, составляющим задачу секции.

Секретарь научно-технической секции тов. Н. В. Петров принимает в помещении Пролеткульта (Воздвиженка, 10) по понед. и четвергам с 1 до 6 часов, сообщает газета «Известия» от 17 сентября 1919 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев