В Ставрополе появится 236 точек открытого доступа к Wi-Fi

Бесплатным доступом к Wi-Fi обеспечат общественные пространства Ставрополя, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. В городе планируют установить 236 точек доступа к беспроводному интернету. Подключиться к нему пользователи смогут с помощь номера телефона или через Единую систему идентификации и аутентификации РФ.

На начальном этапе реализации проекта в краевой столице планируют создать десять зон доступа к Wi-Fi на территории общественно значимых пространств.

После завершения подключений в Ставрополе инициатива должна быть распространена на города Кавказских Минеральных Вод и другие территории края.

Дарья Голякова