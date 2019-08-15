Госавтоинспекция в Казани объявила охоту на водителей с телефонами в руках

ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Мобильник» на автодорогах Казани. Во время операции автоинспекторы выявляют автомобилистов, которые используют телефон за рулем, сообщается на сайте мэрии города.

По словам сотрудников ГИБДД, гаджеты отвлекают автомобилистов и не дают возможности полностью сосредоточиться на управлении машиной. Это в свою очередь приводит к дорожным авариям.

За пользование телефоном за рулем налагается штраф в 1500 рублей, напомнили в Госавтоинспеции. Операция «Мобильник» будет проходить в Казани до конца августа. На сегодняшний день автоинспекторы уже оштрафовали порядка 200 водителей.

"Ъ-Казань"