11 районов Удмуртии получат 25 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

11 муниципалитетов Удмуртии получат 25 млн руб. на ликвидацию несанкционированных свалок. Об этом написал премьер республики Ярослав Семенов на своей странице в Facebook.

«Продолжаем генеральную уборку. До конца этого года на выделенные сегодня районам 25 млн руб. будет ликвидировано 18 несанкционированных свалок общей площадью 32 га. Кроме того, регоператор по обращению с ТКО ликвидирует еще 28 свалок»,— написал господин Семенов. Средства направят в Воткинский район, Дебесы, Кез, Завьялово, Игру, Красногорское, Селты, Сюмси, Уву, Шаркан и Якшур-Бодью.